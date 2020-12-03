شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تشارك فى قصة حب الشيطان بتوقيع من ريان رينولدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت النجمة العالمية تايلور سويفت على ظهور موسيقاها في الإعلان التجاري الترويجي الذي ظهر فيه النجم العالمي ريان رينولدز، وجسد فيه شخصية "الشيطان"، الذي وقع في حب فتاة من على الأرض، واستمرا في المواعدة لفترة طويلة.

وشاركت سويفت متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع تويتر، التريلر الترويجي الجديد، وكتبت: "حسنًا، بينما لم يتم الانتهاء من إعادة أغاني الجديدة، سألني صديقي ريان رينولدز عما إذا كان بإمكانه استخدام مقتطف واحد من أجل إعلان"، في إشارة منها إلى موافقتها استخدام موسيقاها القديمة في الإعلان.

من ناحية أخري كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن صفقة النجم العالمي ريان رينولدز التي اتمها وهى امتلاكه نادى لكرة القدم فى الدورى الويلزى، بالتعاون مع النجم العالمي روب مكيلهينى، في صفقة جديدة فى مسيرتهما خارج نظاق عالم التمثيل والفن.

ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن النجم العالمي ريان رينولدز، امتلك نادي ريكسهام أيه أف سى، والذي يقع مقره فى مدينة ويلز، ويلعب فى الدورى الوطني للدرجة الخامسة، ويقترب من الصعود للدرجة الأعلى فى الدورى مقابل 4 نقاط فى انتظار حصدها بالمباريات القادمة.



جانب من الاعلان

وكانت قد أعلنت سويفت، عن أنها ستقوم بطرح فيلم وثائقي خاص بألبومها الجديد الذي يأتي بعنوان folklore، سيضم عدد كواليس تصويرها للألبوم الشهير الذي حقق مبيعات ضخمة في الأسواق، والذي نفذت فيه نسخته الأولي خلال وقت قصير.

وطرحت النجمة العالمية تايلور سويفت، تريلر عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ضم لقطات من كواليس تصوير الألبوم الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة عبر منصة Disney Plus الشهيرة.