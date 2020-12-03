شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: أتمنى أن تظل مصر منورة بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تكريم السيناريست وحيد حامد، وذلك بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. وقال حامد: "الحمد لله مرارا وتكرارا أنتم عشاق السينما التي أحببتها بقدر كبير بكل إخلاص، وأعتقد أنه ممكن أن أكون قدمت أفلام أسعدكم".

وأضاف حامد: "كان من الصعب جدا أن أقف هنا لولا دعمكم للسنيما والمخلصين للسينما، وأشكر فرسان وقفوا بجواري في المشوار الطويل، وهناك أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد، تحية ليوسف شريف رزق الله، أول من اصطحبني إلى مهرجان كان لسنوات، وكان صاحب فضل والمخرج الإذاعى مصطفى أبو حطب من علمني أكتب كلمة حوار نقية ونظيفة".

وأكد: "حبيت أيامي وزماني وعشت أجيال متعددة ولي صديقي هو المخرج شريف عرفة شاركني أغلب أفلامي، وكان سند، بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة".

ووجه حامد الشكر إلى محمد حفظي رئيس المهرجان، ووصفه بالابن والأخ الذي تفضل بتكريمه هذا العام، موجها الشكر لفريق العمل، وأن تظل مصر منورة بالفن والسينما.

ومن المقرر عرض عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر في الافتتاح وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب".