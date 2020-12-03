شاهد فساتين ياسمين صبرى ودرة ونيللى كريم وهنا الزاهد فى افتتاح مهرجان القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عدد من الفنانات بإطلالات أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ42، منهن ياسمين صبرى، نيللى كريم، هنا الزاهد، ساندى، هبة مجدى، ليلى علوى، شيرين رضا، إيمان العاصى، درة، صبا مبارك، ريم مصطفى، جومانا مراد، نسرين أمين، نرمين الفقى، إنحى المقدم. وحضر أيضا خالد سليم، لجين عمران، أسيل عمران، ريهام عبد الغفور، محمد الشرنوبى وزوجته، جميلة عوض، سارة التونسى، ريم مصطفى، هنا شيحة، عمرو يوسف، أحمد داوود وعلا رشدى، يسرا، رانيا منصور، يسرا اللوزى، كريم فهمى وزوجته، النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى واصطحبا معهما ابنتهما لى لى على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل. الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة". وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه فى العمر، ولا يقبل المساعدات التى تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله. الفيلم الذى يضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمى وسيسل بى دوميل، وتشاركه البطولة فى دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزى روفَس سيوَل فى دور زوج الابنة.







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