تراند اليوم : وصف بـ"المذهل".. العثور على مقبرة تضم رفات 4500 مسلما في أسبانيا

ومع توسعة الحفر على مساحة الآلاف من الأمتار المربعة، أكتشف العلماء 400 مقبرة تضم أكثر من 4500 جثة.
وكانت عمليات التنقيب قد بدأت عام 2010 ويتوقع العلماء أن القبور تعود إلى المسلمين، واستندوا في ذلك إلى أن الجثث دفنت بما يتمشى مع التقاليد الإسلامية والشريعة الإسلامية، حيث دفنت كل الجثث والرؤوس موجهة نحو الجنوب الشرقي باتجاه مكة المكرمة.
ويتوقع علماء الآثار والتاريخ أن تفتح تلك الاكتشافات أفاقا أوسع لفهم تاريخ أسبانيا، فيما كشفت وسائل إعلام أوروبية أنه بعد الخضوع لتحليل الحمض النووي سيتم نقل الرفات إلى متحف .
يذكر أن المسلمين قادوا حملة عسكرية عام 92 هـ في عهد الدولة الأموية ضد مملكة القوط المسيحية التي حكمت شبه جزيرة أيبيريا والتي أطلق عليها المسلمون بعد الفتح اسم "الأندلس" وذلك تحت قيادة طارق بن زياد الذي نزل عام 711 مـ في المنطقة التي تسمى الآن جبل طارق.
وحكم المسلمون الأندلس لمدة 7 قرون إلى عام 1492 مـ