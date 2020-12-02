حفل “الأوسكار” لن يكون افتراضيًا.. رغم “كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: صرح مسؤول فى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، لموقع فاريتي الأميركي، ان حفل 2021 لن يكون افتراضيًا.

وأعلنت الأكاديمية من قبل تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93 لعام 2021، ليصبح في 25 أبريل المقبل، أي بعد شهرين من موعده الأصلي في فبراير من كل عام.

وقال المصدر إن تسليم الجوائز لن يكون افتراضيا، بل سيحضر الفائزون مثل كل عام لتسلم جوائزهم، والوقوف على السجادة الحمراء، رغم انتشار جائحة كورونا التي كانت سببًا رئيسيًا في تغيير موعد الحفل.

تأمل الأكاديمية في إعادة فتح دور العرض مرة أخرى في الربيع المقبل، مما يتيح الفرصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، والمنافسة على جوائز الأوسكار في قوائم ترشيحاتها السنوية.

وما زال عدد الأشخاص المقرر حضورهم لحفل الأوسكار، الذي يقام سنويا بمسرح دولبي في لوس أنجلوس الذي يسع 3400 مقعد، مجهولًا، لكن ستُتخذ كل إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الضيوف.