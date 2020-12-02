بالصور – في مهرجان القاهرة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بتقبيل زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: أعاد الفنان أحمد الفيشاوي إلى الأذهان من جديد أحداث تواجده على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي قبل الماضي، حيث ظهر هو وزوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ليخطفا الأنظار إليهما.

وحرص أحمد الفيشاوي على تقبيل زوجته ليعيد لأذهان الجمهور حالة الجدل التي أثارها في مهرجان الجونة.

وكان قد توافد عدد من الفنانين إلى حفل افتتاح المهرجان وأبرزهم دينا ومادلين طبر وإلهام شاهين وتارا عماد وإسلام إبراهيم ويوسف عثمان، وغيرهم.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم “الأب The Father” إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه “Dangerous Liaisons- علاقات خطرة”.