إبنة أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان القاهرة

متابعة بتجــــــــــرد: حرص الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي على حضور فعاليات حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت لأول مرة على السجادة الحمراء “لي لي” الابنة الكبرى للفنانين في أول ظهور لها على السجادة الحمراء.

وظهور “لي لي” مع والديها في المهرجان يعد هو الأول لها في مناسبة فنية، حيث كانت دائمًا بعيدة عن الأضواء وتمتنع عن حضور أي مناسبة فنية.

يذكر أن حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي شهد عرض فيلم “الأب The Father” إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه “Dangerous Liaisons- علاقات خطرة”.