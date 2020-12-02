تركي آل الشيخ يحصل على الدرع الذهبي من يوتيوب

متابعة بتجــــــــــرد: تسلم رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الدرع الذهبي من منصة “يوتيوب” بعد تخطي قناته الرسمية على الموقع المليون مشترك. ويعتبر الدرع الذهبي لموقع “يوتيوب” من أرقى الجوائز التي تقدمها منصة الفيديوهات الأشهر في العالم لصناع المحتوى عبرها. ووجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة شكر إلى منصة “يوتيوب” والمشتركين بقناته من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، حيث نشر صورة للدرع الذهبي وعلّق عليها بالقول: “شكرًا لكم”. نفيد بالذكر أن قناة المستشار تركي آل الشيخ تتضمن فيديوهات للأغاني التي تحمل توقيعه بصوت أبرز الفنانين العرب.

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