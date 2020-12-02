123 صورة لنجوم الوطن العربي على السجادة الحمراء لـ"القاهرة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توافد النجوم العرب على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، الأربعاء، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الـ42.

وكان في مقدمة الحضور، أحمد السقا، أحمد الفيشاوي، الإعلامية بوسي شلبي، وميساء مغربي، والموسيقار هاني مهنا، والمخرجة هالة خليل، والإعلامية جاسمين طه، والفنانة دينا، وليلى علوي، ولبلبة.

كما حضر أيضا الفنانة اللبنانية مادلين طبر، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والفنانة الشابة جوري بكر، والمخرج مجدي الهواري، والمخرجة ماريان خوري، والمخرجة ساندرا نشأت، وإلهام شاهين، وميس حمدان، ومي سليم، وسارة عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم.

كما حرص عدد كبير من الفنانين على حضور أولى ليالي المهرجان، منهم عبير صبري وزوجها، نرمين الفقي، هاني رمزي ، صابرين، يسري نصر الله، هاني عادل، المخرج عمرو سلامة، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، محمد فراج.

وأيضا حضر الإعلامي عمرو الليثي، صبري فواز، نسرين أمين، ياسمين صبري، نيللي كريم، هنا الزاهد، ساندي، هبة مجدي، شيرين رضا، إيمان العاصي، درة، صبا مبارك، ريم مصطفي، جومانا مراد، إنحي المقدم

وحضر أيضا، خالد سليم، لجين عمران، اسيل عمران، ريهام عبد الغفور، محمد الشرنوبي وزوجته، جميلة عوض، سارة التونسي، ريم مصطفي، هنا شيحة، عمرو يوسف، احمد داوود وعلا رشدي، يسرا، رانيا منصور، يسرا اللوزي، كريم فهمي وزوجته، النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة مني زكي

ومن ضمن الحضور أمينة خليل، نسرين طافش، إيناس النجار وشقيقتها سوار النجار، طارق الإبياري، بسمة، تارا عماد، هدى المفتي، محمود حميدة، منة شلبي، بشرى، فراس سعيد، أروى جودة، سلوي محمد علي.











