مفاجأة نتفليكس.. زوجة ويل سميث بطلة فيلم جديد عن قصة حقيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل ويل سميث، مشاركتها في فيلم دراما من إنتاج نتفليكس بعنوان Redd Zone (ريد زون).

وفقًا لموقع "كونتاكت ميوزيك" الأمريكي، الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لأم عزباء تحتضن مجموعة من لاعبي كرة القدم الأمريكية في المرحلة الثانوية، بعد مقتل زميلهم دومينيك ريد.

وسوف تلعب الممثلة الأمريكية دور تيا ماجي، الأم التي تساعد أبنائها وزملائهم في فريق كرة القدم على التعافي من الصدمة النفسية التي تلت مقتل صديقهم.





وبمرور الوقت، ينتقل أفراد فريق كرة القدم تدريجيًا ليعيشوا في منزل السيدة تيا ماجي حتى يصل عددهم إلى 17 لاعبا، وتحت رعاية "تيا" يلتحق جميعهم بالجماعة، وينجح 4 منهم في الانضمام إلى الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وذكر الموقع أن الفيلم بمثابة تحية إجلال للطالب ولاعب كرة القدم الأمريكية دومينيك ريد الحقيقي، الذي رحل في ظروف مؤسفة.

يشارك في بطولة الفيلم ييف شرايبر، ومن المتوقع طرحه على شبكة نتفليكس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



