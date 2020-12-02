صابرين من مهرجان القاهرة السينمائي: "كُنت هطلق يوم ماتش الأهلي والزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة صابرين، إنها سعيدة بحضور حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 .

وتابعت صابرين، خلال حضورها حفل الإفتتاح: "كنت هطلق يوم ماتش الأهلي والزمالك، والموضوع كله كان هزار، وأنا أهلاوية وجوزي زملكاوي، بس المباراة دي كانت حاسمة".

وأضافت، أنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "الإنس والنمس" مع المخرج شريف عرفة، ولديها مشروع سينمائي بعنوان "عروستي" مع المخرج محمد بكير.

أُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.