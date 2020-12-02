أمينة خليل تكشف الموعد الحقيقي لزفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أمينة خليل، على حضور حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 ، بصحبة خطيبها.

وكشفت أمينة، خلال حضورها حفل الإفتتاح، حقيقة موعد زفافها، مؤكدة أن زواجها سيكون في عام 2021 وليس هذا العام، بعد انتهاء أزمة كورونا، وذلك لحضور كل الأحبة حفل الزفاف.

ونفت أمينة خليل، كل الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول موعد زواجها ومنها شائعة زواجها يوم الأربعاء المقبل، وشائعة أخرى بزفافها يوم الجمعة المقبل.

أُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.