صور.. شاهد آسر ياسين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

انطلق مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية، ويكرم بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون.

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وحرص الفنان آسر ياسين علي حضور حفل الافتتاح بلوك مفأجي ، فظهر بشعر أبيض مرتديا بنطال أسود وتي شيرت من نفس اللون مع جاكيت من الجلد وخوذة في يده.

ويبدو أن ياسين أراد الظهور باللوك الخص بشخصيته الجديد

وفيلم "الشايب" الذي يشوق الجمهور له منذ فترة.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم «الأب - The Father» في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، ويعد الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها «الأب» الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن

فيلمه «Dangerous Liaisons- علاقات خطرة»، وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.