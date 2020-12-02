بالفيديو – رامي صبري يطرح كليب أغنية “خطيرة”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري كليب أغنيته الجديدة “خطيرة” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتم إنجاز الكليب بمشاهد من عدة حفلات زفاف، آخرها حفل زفاف موسى عيسى، صديقه الذي جمع عددًا كبيرًا من مشاهير الفن والمجتمع، حيث ظهر جزء منهم بالكليب الذي قام بإخراجه المصور أحمد كوتي.

وحرص رامي صبري على إظهار تفاعل الجمهور مع أغانيه والرقص على أنغام أغنية “خطيرة” التي لحنها بنفسه، وكتب كلماتها تامر حسين، وأشرف على التوزيع، والميكس والماستر الموزع الموسيقي المغربي جلال الحمداوي.

أغنية “خطيرة” تم تصويرها في أربع حفلات زفاف أحياها رامي صبري، أمّأ عملية المونتاج فتمت باستديوهات “كوتي ايمدجز” في مدينة دبي، تحت إشراف هادي أشرف شقيق أحمد كوتي.

يذكر أن عام 2020 حمل العديد من الأعمال الغنائية للفنان رامي صبري أبرزها أغنية “حياتي مش تمام” وأغنية “غريب الحب” تتر مسلسل “فرصة تانية” بالإضافة إلى أغنية “خليني أشوفك تاني”، وأغنية “مش مرتاحين” تتر مسلسل “طلقتك نفسي” للفنان أحمد عصام وأغنية “خطيرة” التي حرص رامي على تصويرها بطريقة الفيديو كليب من عدة حفلات زفاف.