عمل فني ضخم يبصر النور قريبًا.. رافاييل جبور وعودة مثمرة مع “آند بيوند”

متابعة بتجـــــــــــرد: يعود الفنان اللبناني الشاب رافاييل جبور إلى الساحة الفنية بعد غياب عن الساحة الفنية دام لفترة، عقب تخرجه من الموسم الحادي عشر من برنامج “ستار أكاديمي”.

وتعاقد رافاييل رسميًا مع شركة And Beyond Mena – “آند بيوند”، بادارة نانسي الفاخوري، لتتولى إنتاج وإدارة أعماله الفنية المقبلة.

وأعلنت شركة “آند بيوند” في بيان رسمي عن تعاقدها مع رافاييل جبور، حيث بدأت في الأشهر الماضية التحضير لعودة نجم شتار أكاديمي المحبوب إلى الساحة الفنية من خلال عمل فني ضخم سيبصر النور قريبًا.

وأضافت الشركة أن تعاونها مع رافييل جبور سيثمر عنه أكثر من أغنية، وسيتم الكشف عن تفاصيلها تباعًا ضمن خطة إنتاجية تعد بأن تكون على قدر توقعات الجمهور.