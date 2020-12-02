الفنانة صابرين تنجو من الطلاق بعد مباراة الأهلي والزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية صابرين عن وقوع خلاف كبير مع زوجها بعد مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وقالت صابرين، في مقابلة تليفزيونية على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الأربعاء: "أنا أشجع النادي الأهلي ومتعصبة جدا في هذا الموضوع، وزوجي يشجع الزمالك، وعندما انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف واحد، قمت باستفزازه".

وأضافت صابرين أن نتيجة هذا الاستفزاز أنها كانت على وشك الطلاق من زوجها، قائلة: "بصراحة شديدة كنت هاتطلق".



وعن الدورة الجديدة من عمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قالت: "جهد كبير مبذول من جانب إدارة المهرجان، خاصة أن الدورة الـ42 تقام في ظل ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن هناك حرص واضح من جانب إدارة المهرجان على سلامة الضيوف".

وحول الأفلام التي تحرص على مشاهدتها أوضحت أنها تنتظر الفيلم المصري "حظر تجوال"، وهو من بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، وأعربت عن أمنيتها بأن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا لأنه فيلم مصري في مهرجان عالمي.

وعن مشروعاتها الفنية القدمة أكدت صابرين عودتها للسينما بـ3 أفلام دفعة واحدة، وتأمل أن تكون عند حسن ظن الجمهور في كل اختياراتها الفنية المقبلة.