رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: اخترت الواقع وتحدي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه رفض إقامة الدورة الـ42 من عمر المهرجان بشكل افتراضي رغم جائحة كورونا.

وقال حفظي إنه تمسك بأن تكون دورة حقيقية على أرض الواقع، متحديا كل المخاوف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)..

وأضاف في مقابلة تليفزيونية: "كنت حريصا على إقامة المهرجان، وتابعت مع وزارة الصحة المصرية لتوفير كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لكن دائما أقول إن وعي الضيوف هو الأهم".



وأوضح أن 84 فيلما تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، لافتا إلى أن العدد أقل من الأفلام المشاركة في الدورة الماضية، لكنه أكد على أن "محتوى كل الأفلام جيد، وسينال إعجاب كل المشاهدين".

وقال حفظي: "بالمناسبة انخفاض عدد الأفلام يعود إلى فيروس كورونا، إذ اضطرت العديد من شركات الإنتاج لتأجيل تصوير أفلام مهمة، كما تم إلغاء العديد من مهرجانات السينما العالمية".

وكشف عن مشاركة 10 أفلام مصرية في المهرجان هذا العام، متنوعة بين الروائي الطويل والقصير و التسجيلي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الجديدة الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.