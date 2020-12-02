الإمارات ترحب بإنهاء إثيوبيا عملياتها في تجراي.. طريق السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الإمارات، الأربعاء، بإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تجراي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن "الحوار البناء وسيادة القانون هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد".

وأثنت الوزارة على الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام عبر الحوار البناء، لا سيما الدور الكبير للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومبعوثي السلام في جهودهم المقدرة لضمان استقرار المنطقة ووحدة إثيوبيا.



وجددت الوزارة دعوتها للأطراف الإثيوبية الالتزام بتهدئة النزاع الحالي بالطرق السلمية والعودة إلى الحوار من أجل السلام والاستقرار بما يحفظ البلاد ويلبي تطلعات الشعب الإثيوبي في تحقيق الأمن والازدهار.

وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات الكامل مع الشعب الإثيوبي، مؤكدة الارتباط الكبير والعضوي بين قضايا الأمن والاستقرار في منطقتنا ومنطقة القرن الأفريقي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن، السبت الماضي، وقف العمليات العسكرية بإقليم تجراي بعد اكتمالها بالسيطرة على مدينة مقلي.

وأكد آبي أحمد أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة بناء الإقليم وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.