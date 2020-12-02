الفرنسي مانويل لوغري يتولى إدارة فرقة باليه دار "لا سكالا" في ميلانو

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روما: تسلّم الفرنسي مانويل لوغري الثلاثاء إدارة فرقة باليه "لا سكالا" في ميلانو خلفاً لفريديريك أوليفييري الذي عُيّن مديراً لمدرسة الرقص التابعة لأشهر دار للأوبرا في إيطاليا.

وإعتبر لوغري (56 عاماً) على حسابه على شبكة "فيسبوك" أنه "يوم عظيم". وأضاف "لقد أصبحت رسميا المدير الجديد لباليه +لا سكالا+ في ميلانو. إنه لشرف عظيم ، حتى في هذا الزمن الصعب، أن أبدأ العمل مع هؤلاء الراقصين الرائعين الذين يشكلون فريقاً جديداً، وفي هذا المسرح المرموق. حظا سعيدا للجميع".

وستكون إحدى أولى محطات المدير الجديد لفرقة الباليه عرض "فيردي سويت" الذي صمّمه خصيصاً لخمسة فنانين من "لا سكالا" سيقدمونه ضمن أمسية "لا ريفيدير دي ستيلي" ("لمشاهدة النجوم مجددا") الاستثنائية الضخمة التي تقيمها الدار في السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري. وتضم هذه الأمسية عددا من النجوم، منهم بلاسيدو دومينغو وروبرتو ألاينا، وستقام من دون جمهور لكنها ستنقل تلفزيونيا.

وانضم مانويل لوغري المولود في باريس عام 1980 إلى فرقة الباليه في أوبرا باريس حيث اختاره رودولف نورييف نجماً. وقد شغل منصب مدير باليه "ستاتس" في فيينا، والمدير الفني لأكاديمية"ستاتسوبر" للرقص من 2010 إلى 2020.