شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تتصدر غلاف مجلة Billboard فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية كاردي بي، غلاف مجلة Billboard الشهيرة في أحدث ظهور لها منذ فترة طويلة، لتعود من جديد للإعلان عن مفاجأة غامضة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لها وهي ترتدي فستانًا يغطي جسدها بالكامل لتتصدر العدد المقبل من الجريدة الشهيرة.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين ظهور النجمة العالمية كاردي بي وزوجها المطرب العالمي أوفسيت منذ عدة أسابيع، بعد الأفراج عنه وخروجه من مقر الشرطة عقب اعتقاله لفترة بسبب التلويح من سيارته وتهديد مسيرة تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعمه في الانتخابات الأمريكية الحالية.

وظهر مغني الراب وزوجته صاحبة الـ 28 عاماً، وهما يتجاهلان الحادث الذي وقعا، ويتجولان في أحدي متاجر البضائع ببيفرلي هيلز للتسوق، بينما يحرصا على ارتداء الكمامات الطبية وإتباع تعليمات الوقاية لاستغلالها لتغير ملامح وجههم، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كاردى بى

وكان قد تم احتجاز أوفست، بعد ظهوره وهو يقوم بالتلويح بالبنادق لأشخاص في تجمع حاشد لترامب ولكن تم إطلاق سراحه بعدها بقليل، وتأتي تلك الواقعة بعد احتجاز مارسيلو المنزار أبن عم كاردي بي بتهمة حيازة سلاح بدون تراخيص.

وظهرا أوفست وكاردي، برحلة تسوق فاخرة أثناء محاولتهما تجاوز الحادث، حيث ارتدت كاردي فستانًا أخضر مفلسًا ويحمل حقيبة هيرميس الأرجواني.

وتزوجت كاردي بي من أوفسيت عام 2017 بعد قصة حب طويلة، ولهما ابنه تدعي Kulture بالغة من العمر عامين.