شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: تكريم وحيد حامد ومنى زكى حاجة تفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم هانى رمزى، أثناء حضوره على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته 42 أنه سعيد بتكريم كل من السيناريست وحيد حامد وكذلك النجمة منى زكى.

وأضاف: حاجة تفرح بتكريم هؤلاء حيث إن وحيد حامد تاريخ كبير في عالم التأليف قدم أعمال مهمة واعتبره أبويا الروحى وقدمت معه فيلم "محامى خلع" من أهم أعمالى وحينها قربت منه أوى.

وأشار منى زكى موهبة جبارة وفنانة شاطرة وموهوبة وتجمعنى بها علاقة صداقة قوية وتكريمها خلال المهرجان يعتبر تكريم للجميع.

وقال هانى رمزى أثناء حضوره على السجادة الحمراء مصر ستظل بخير والحمد لله أننا بخير مقارنة بدول أخرى منتشر فيها فيروس كورونا.





ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.