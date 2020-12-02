شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتراف الأول من حلا شيحة: بحب معز مسعود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما

وأهدى معز مسعود عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أغنية بصوته لحلا بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو، عند نشر الداعية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها "شخص مهم أوى".