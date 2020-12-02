شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطف الإعلامية رضوى الشربينى الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة والأكثر من رائعة عبر الصور التى تنشرها عبر حسابها على إنستجرام، وبعد كل صورة تنشرها يتغزل متابعوها فيها بجمالها وإطلالاتها المتنوعة، وتعتمد رضوى الظهور فى كل صورة بلوك مختلف.



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كما احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني، بوصول عدد المتابعين لها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ12 مليون متابع بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا ببرنامجها "هي وبس" في موسمه الخامس الذي يذاع علي قناة cbc سفرة.

ونشرت الإعلامية رضوي الشربيني صورًا لها ممسكة برقم 12، علي حسابها بانستجرام قائلة، 12 مليون سند وظهر.. 12 مليون وقفوا جنبي وساعدوني علشان أوصل لكل ده.. 12 مليون كلمة حلوة أو طبطبة عليه فى وقت منا مضيقه.. 12 مليون مسئولية وثقة يارب أبقى قدها12 مليون بحبكم وبموت فيكم و12 مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل منى ليكن يا حبايب قلبى".

وتألقت الإعلامية رضوى الشربينى، خلال الفترة الماضية ببرنامج "هي وبس" في موسمه الخامس الذى يذاع على قناة CBC سفرة، والذي حقق عددا كبيرا من المشاهدات.

يُذكر أن برنامج "هى وبس" قدّمته الإعلامية رضوى الشربينى عبر قناة cbc سفرة لمدة 4 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا،وهو ما استكملته خلال الموسم الخامس من خلال حلقاتها التي يتابعه عدد كبير من متابعى ومشاهدى برنامجها.