ندى بهجت: الرعب والإثارة بشكل جديد في "ليلة في الجحيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأت الفنانة ندى بهجت تصوير أولى مشاهدها في فيلم "ليلة في الجحيم"، في أحد استديوهات منطقة الحزام الأخضر.

وتجسد ندى خلال الفيلم شخصية "سوزي"، وهي شخصية محورية داخل العمل وتعمل مساعدة مخرج.

وأكدت "ندى"، أن العمل بطولة جماعية ويدور في إطار رعب مثير حول مجموعة من الفنانين ذهبوا إلى تصوير فيلم سينمائي في أحد الأماكن المهجورة الذي مر عليها عقد من الزمن لتحدث لهما أحداث مخيفة وغيرها.

وأعربت ندي عن سعادتها بخوض هذه التجربة لتقديم محتوى وفكرة الرعب والإثارة والتشويق بشكل جديد ومختلف على الجمهور مما تتوقع له حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيقه ايرادات مرتفعة.

وأوضحت ندى بهجت أن صناع العمل يعمله علي توفير كافة الإمكانيات ومعدات التصوير المميزة مع تنفيذ كافة التقنيات والمؤثرات الحديثة بجانب أداء نجوم العمل والإخراج المبدع ليخرج هذا المشروع إلي النور وهذا ما يدل على أننا لدينا سينما متطورة وهذا ما سيتم ملاحظته قريبًا.

فيلم "ليلة في الجحيم"، يشارك به عدد من النجوم أبرزهم محمد نجاتي، ندى بهجت، منه فضالي، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، محمد فاروق شيبا، مصطفي منصور وغيرهم، الفيلم من إنتاج أشرف عبد العزيز ومدير تصوير أسامة بركات ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد النبلاوي.