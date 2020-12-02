بيانات مخيبة للآمال تحبط أداء الأسهم الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأربعاء، بعد بيانات كشفت توظيف دون المتوقع بالقطاع الخاص، واستمرار ماراثون مفاوضات التحفيز.

وأظهرت بيانات، أن التوظيف بالقطاع الخاص، كان دون المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مما أجج المخاوف من ضغوط على الاقتصاد في المدى القريب.

وحسب رويترز، هبط المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع، في بداية التداولات، عن مستويات قياسية في إغلاق أمس الثلاثاء، في ظل مراهنة المستثمرين على قرب توافر لقاح لمرض كوفيد-19 وتنامي الثقة حيال تعاف اقتصادي سريع إثر بيانات قوية للمصانع الصينية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 128.83 نقطة بما يعادل 0.43% ليفتح عند 29695.09 نقطة.

وتراجع ستاندرد آند بورز 8.67 نقطة أو 0.24% ليسجل 3653.78 نقطة.

في حين انخفض ناسداك 69.36 نقطة أو 0.56% إلى 12285.75 نقطة.

وحث زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الكونجرس على تمرير مشروع إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار تشمل تحفيزات للتخفيف من تداعيات الجائحة.

فيما اقترح بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إجراءات مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار.