شكرا لقرائتكم خبر عن عاشقة للأكل.. إيوان يكشف عن أهم صفة بزوجته المستقبلية علي تلفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان اللبناني إيوان من خلال لقائه على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، عن مواصفات زوجته المستقبلية، حيث قال إيوان إنها يجب أن تكون محبة للأكل لأنه من عشاق الأكل، وأنها يجب أن تكون طبيعية وأن تتقبل ضغوط عمله وتتعايش معها.

وكان آخر ألبومات المطرب اللبناني إيوان هو ألبوم، "يا 100 نورت"، وهي من كلمات صابر كمال وألحان سامح كريم وتوزيع محمد شفيق، ويضم الألبوم أيضًا كلاً من أغنية "عالبال يوماتي" كلمات أحمد الجندي، ألحان مدين، توزيع عمر إسماعيل، "قوية" كلمات وألحان وتوزيع محمد عيسى، و"جامد جدا" كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، "يعز على" كلمات أحمد الجندى، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، "جه اليوم" كلمات مصطفى محمد حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع خالد عصمت، و"شي شافوك" كلمات حسان المنجد، وألحان ايوان، وتوزيع عمر اسماعيل.

كما يضم الألبوم أغنية "بفتكر الخير" أيمن عز، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"إنسان عالهامش" كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوى، وتوزيع عمر اسماعيل، و"قد الدنيا" كلمات محمد الغنيمى، وألحان عمرو جلبط ، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، "قتلني ردو" كلمات حسان المنجد، وألحان ايوان، وتوزيع عمر اسماعيل، و"حبيبي الليلة عيد" من كلمات وألحان ايوان، وتوزيع وسام غزاوى، و"مغير على" كلمات وألحان ايوان وتوزيع وسام غزاوي.