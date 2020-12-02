شكرا لقرائتكم خبر عن إيوان يغني بالبنط العريض فى لقائه مع تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد لقاء الفنان اللبناني إيوان على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، قيامه بغناء أغنية النجم حسين الجسمي "بالبنط العريض"، وهي الأغنية التي طرحها الجسمى وحققت 305 ملايين مشاهدة في 3 أشهر على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدما أصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان آخر ألبومات المطرب اللبناني إيوان هو ألبوم، "يا 100 نورت"، وهي من كلمات صابر كمال وألحان سامح كريم وتوزيع محمد شفيق، ويضم الألبوم أيضا كل من أغنية "عالبال يوماتي" كلمات أحمد الجندي، ألحان مدين، توزيع عمر اسماعيل، "قوية" كلمات وألحان وتوزيع محمد عيسى، و"جامد جدا" كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، "يعز علي" كلمات أحمد الجندى، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، "جه اليوم" كلمات مصطفى محمد حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع خالد عصمت، و"شي شافوك" كلمات حسان المنجد، وألحان ايوان، وتوزيع عمر اسماعيل.

كما يضم الألبوم أغنية "بفتكر الخير" أيمن عز، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"انسان عالهامش" كلمات إيهاب عبد العظيم ، وألحان علاء الراوى، وتوزيع عمر اسماعيل، و"قد الدنيا" كلمات محمد الغنيمى، وألحان عمرو جلبط ، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، "قتلني ردو" كلمات حسان المنجد، وألحان ايوان، وتوزيع عمر اسماعيل، و"حبيبي الليلة عيد" من كلمات وألحان ايوان، وتوزيع وسام غزاوى، و"مغير على" كلمات وألحان ايوان وتوزيع وسام غزاوي.