شكرا لقرائتكم خبر عن إيوان يغني حصريًا أغنية استغلبي في لقائه مع تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد لقاء الفنان اللبناني إيوان على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، تقديمه لأغنية استغلبي، وذلك بشكل حصري لتليفزيون الخليج 365 وهي الأغنية التي يقدمها إيوان باللهجة المصرية ومن المقرر طرحه في بداية عام المقبل.

وكان آخر ألبومات المطرب اللبناني إيوان هو ألبوم، "يا 100 نورت"، وهي من كلمات صابر كمال وألحان سامح كريم وتوزيع محمد شفيق، ويضم الألبوم أيضًا كل من أغنية "عالبال يوماتي" كلمات أحمد الجندي، ألحان مدين، توزيع عمر اسماعيل، "قوية" كلمات وألحان وتوزيع محمد عيسى، و"جامد جدا" كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، "يعز علىّ" كلمات أحمد الجندى، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، "جه اليوم" كلمات مصطفى محمد حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع خالد عصمت، و"شي شافوك" كلمات حسان المنجد، وألحان ايوان، وتوزيع عمر اسماعيل.

كما يضم الألبوم أغنية "بفتكر الخير" أيمن عز، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"إنسان عالهامش" كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوى، وتوزيع عمر إسماعيل، و"قد الدنيا" كلمات محمد الغنيمى، وألحان عمرو جلبط، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، "قتلني ردو" كلمات حسان المنجد، وألحان ايوان، وتوزيع عمر اسماعيل، و"حبيبي الليلة عيد" من كلمات وألحان إيوان، وتوزيع وسام غزاوى، و"مغير على" كلمات وألحان ايوان وتوزيع وسام غزاوي.