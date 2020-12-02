شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت بدون ميكب فى أحدث صورة لها قبل طرح الجزء الثانى من Wonder Woman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو الممثلة جال جادوت عرض فيلمها الجديد وتحديدًا الجزء الثانى من فيلم Wonder Woman 1984 خلال الشهر الجارى، إلا أن الممثلة الشهيرة التى تعتبر هذا الفيلم بمثابة تميمة الحظ لها حيث ساعدها على الوصول لراتب لم تتخيل الوصول إليه فى تلك الفترة ظهرت مؤخرًا بصورة بعيدًا عن Wonder Woman تمامًا.



جال جادوت فى صورة على انستجرام

ونشرت صورة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بدت فيها كأنها تسترخى أثناء انتظارها لطرح الفيلم في دور العرض، كما ظهرت بدون مكياج نهائيًا.

هذا وكانت كشفت بعض التقارير الأجنبية، على أن النجمة العالمية جال جادوت، حصلت على راتب 10 ملايين دولار في فيلمها الجديد Wonder Woman 1984 المقرر عرضه في ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي.

وأكدت التقارير أن النجمة العالمية نجحت في الحصول على راتب يتناسب مع نجم عالمي، بعد أن حصلت على الجزء الأول من نفس السلسلة راتب 300 ألف دولار فقط عام 2017، لتحصد أكثر من 30 ضعف راتبها في العمل الفني الجديد.

وبالرغم من أن شركة الإنتاج العالمية Warner Bros قد حصدت إيرادات فيلم Wonder Woman الذي عرض عام 2017 على 821 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر، إلا أنها لم تمنح بطلة العمل سوى 300 ألف دولار، لتعود وتعدل راتبها في الجزء الجديد من نفس السلسلة ليتناسب مع الأبطال الكبار.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع يوتيوب.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.