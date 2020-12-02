شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تعقم المايك قبل التحدث لوسائل الإعلام خوفا من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، تحرص الفنانة بشرى على اتخاذ كافة الإجراءات منذ بداية الجائحة، خاصة أن بشرى من الفنانات اللواتى حرصن على الالتزام بارتداء الكمامة فى مهرجان الجونة، ولم تخلعها حتى أثناء الحديث مع أصدقائها وأقاربها.

وخلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ختن تيولا" فى السينما أمس الثلاثاء، وفى مشهد جديد من نوعه، قررت بشرى "رش" المايك الخاص بوسائل الإعلام، فى الصورة التى التقطها المصور محمد كارم، وذلك لحرصها الدائم على الوقاية حتى فى الظروف العادية، فضلا عن ارتدائها الكمامة طوال الوقت، وعدم ملامسة الآخرين أو السلام باليد.

وحضرت بشرى للعرض الخاص لمباركة زملائها، وحرصها على الاحتفال معهم بالعرض الخاص لفيلم، الذى يعرض فى السينمات حالياً. يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

بشرى تصور حالياً مسلسلها الجديد "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من هادى الجيار، أسماء أبو اليزيد، انجى المقدم، وعدد كبير من ضيوف الششرف، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.