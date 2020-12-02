غدًا.. الفيلم السعودي "حد الطار" يفتتح عروض مسابقة آفاق السينما العربية

يفتتح الفيلم السعودي "حد الطار" إخراج عبد العزيز الشلاحي في عرضه العالمي الأول، عروض مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.
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تدور أحداث الفيلم حول "ابن السياف" الذي يقع في حب ابنة مغنية أفراح شعبية، في نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة،وفي مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، يصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانًا أفضل.
وتفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديريةلإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.
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