غداً.. الفيلم الفائز بجائزة "قلب سراييفو" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائى في العاشرة من مساء غدا الخميس بسينما أوديون، فيلم "منفى" إخراج فيسار مورينا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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الفيلم الحاصل على جائزة "قلب سراييفو"، أرفع جوائز مهرجان سراييفو، من إنتاج؛ ألمانيا، بلجيكا، كوسوفو، وتدور أحداثه عن مهندس من كوسوفو يعيش مع زوجته الألمانيةفي ألمانيا ويشعر أنه عرضة للتنمر والتجاهل من زملائه ومن أسرته مما يجعله في أزمة حقيقية في التعايش مع المحيطين به، ويعرضه مهرجان القاهرة في قسم البانوراما الدولية.
وتفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزةالهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.
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