تامر حسني يُحيي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يستعد مطرب الجيل الفنان تامر حسنى، بالتعاون مع الشاعرة مي القيعي؛ لتقديم أغنية حفل افتتاح المهرجان السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث يقام الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.

ويقدم "تامر" أغنية "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة الشابة منة القيعى والموزع والمنتج الموسيقى اللبنانى الكبير جان مارى رياشى، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.



كما يشهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان

أشرف عبدالباقي، وسيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

وخلال حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة DMC، يكرم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويعرض خلال حفل الإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" من إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وإفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل، فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وسط أجواء استثنائية وإجراءات إحترازية مشددة، حيث يقام الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.