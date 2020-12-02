تراند اليوم : بيومي فؤاد قصف جبهة شريف مدكور .. والأخير يرد – إتفرج

انتقد الإعلامي شريف مدكور، الفنان بيومي فؤاد بسبب جملة من حوار بينه وبين أحمد رأفت في مسلسل “حشمت في البيت الأبيض”.

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وشارك مدكور عبر صفحته على facebook مقطع فيديو للجملة التي يقولها بيومي فؤاد في المسلسل وهي “تقدر تقول لي كام مرة وقع منك الريموت واضطريت تتفرج على شريف مدكور عشان مش قادر تجيب الريموت”.

علق شريف مدكور على هذا المشهد وكتب: “عندي استفسار مدام أنا بايخ كده ليه أستاذ بيومي استضافني في برنامجه وكان مبسوط قوي؟ ده تناقض ولا تمثيل ولا إيه أحب اعرف! هو التريقة علي خلق الله والتسفيه من الناس بقت حاجة عادية قوي كده”.

تدور أحداث المسلسل حول “حشمت” الذى يجسد شخصيته الفنان بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل فى إطار كوميدى ساخر.

المسلسل فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكرى، وبطولة بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدى الميرغنى إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.