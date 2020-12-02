تراند اليوم : براءة الاطفال في عينيها .. نيللي في أحدث ظهور – إتفرج

لا تزال الفنانة نيللي تحتفظ بملامحها الجميلة التي تميزها وإطلالتها الشابة رغم تقدمها بالعمر.

وفي أحدث ظهور لنيللي نشرت صورها الإعلامية بوسي شلبي التي تواجدت معها في أحد الأماكن، وظهرت نيللي بفستان قصير من اللون الأسود وكنزة مفتوحة باللون البيج.

نيللي هي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصل أرمني، ولدت في 3 يناير 1949 عاشت في عائله فنية، مع شقيقتها الكبرى الطفلة المعجزة فيروز، ووالدها الذي كان يهوى عزف الكمان، ووالدتها كانت تجيد الغناء، وابنة عمتها الفنانة لبلبة التي تكبرها بسنوات معدودة، ودخلت مجال التمثيل وهي طفله صغيرة.

بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص عندما كبرت اشتركت في حلقات “الرمال الناعمة” كما اشتركت في المسلسل الإذاعى “شيء من العذاب” مع محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الأستعراض والتمثيل.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم “المراهقة الصغيرة” ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية بالإضافة إلى الفوازير التي اشتهرت بها.