“بين الجنة والأرض”.. عرض خاص في القاهرة

متابعة بتجـــــــــــرد: أقيم أمس الثلثاء عرض خاص للفيلم الفلسطيني بين “الجنة والأرض”، بحضور مخرجته نجوى نجار، وذلك في سينما زاوية بوسط البلد.

وحرص على حضور العرض عدد من صناع السينما لدعم مخرجته، أهمهم مدير التصوير أحمد المرسي، والناقد طارق الشناوي، والمطرب أبو وزوجته، والفنان أحمد مجدي، وريم العدل.

الفيلم فاز خلال مسيرته بعديد من الجوائز الدولية منها جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، وجائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎.

كما شارك في مهرجانات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.

“بين الجنة والأرض”، مستوحى من أحداث حقيقية عن زوجين في الثلاثينيات هما تامر وسلمى، يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ وبعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجهان كثيراً من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها أنفسهما وما واجهاه من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد.