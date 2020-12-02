الموت يفجع والد حلا الترك

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن محمد الترك، والد الفنانة الشابة حلا الترك، من خلال حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وفاة عمّه وكتب: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي بوفاة عمي الحاج علي رمضان الترك.انا لله وانا اليه راجعون”.

وأضاف: “نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم مثواه ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفوًا وغفرانا وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأن يخلف عليه بدار خير من داره، وأهل خير من أهله”.

وتابع: “سبحان الله الذي جعل الموت علينا حتماً محتوماً يأخذ منا أهلنا وأعزاءنا، كل يوم لنا فقيد عزيز على قلوبنا، لكنّه لا يغلى على مالك الملك ذو الجلال والإكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها الله يرحمها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، ربنا ارحمه وادخله فسيح جناتك”.

ويُشار إلى أن الأضواء سُلّطت على حلا أخيراً بعدما كشفت والدتها منى السابر في حديث إلى برنامج “ET بالعربي” الذي يُعرض على شاشة MBC4 أنها رفعت دعوى ضدها.