زفاف أمينة خليل تراند على مواقع التواصل قبل الحفل

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت معلومات غير مؤكدة عن استعداد الفنانة المصرية أمينة خليل في الفترة الحالية، للاحتفال بزفافها على خطيبها رجل الأعمال عمر طه، في أحد فنادق الجونة، وذلك يوم الجمعة المقبل.
وأكدت مصادر مقرّبة من أمينة أنها موجودة حالياً في الجونة للإشراف على كل تجهيزات الحفل، والذي من المقرر أن يضم عدداً من الأهل والأصدقاء المقرّبين فقط بسبب الإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.
ولم تكشف هذه المصادر أي تفاصيل إضافية عن الحفل، لكنها أكدت أن أمينة اختارت فستان زفافها بعناية، وسيكون من ابتكار أحد مصمّمي الأزياء العالميين.
يُذكر أن أمينة احتفلت بخطوبتها في شهر تموز/يوليو الماضي، في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن.
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