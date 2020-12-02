رانيا يوسف.. "فنانة تثير الغرائز" على السجادة الحمراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دائما ما تثير الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل كلما أطلت في مهرجان أو مناسبة فنية، إما بملابسها الجريئة أو بتصريحاتها غير المتوقعة.

واعتادت رانيا يوسف أن تكون محور مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، أبرزها ما أثارته من ضجة بسبب الإطلالات الجريئة في أكثر من مناسبة، سواء في مهرجان الجونة السينمائي، أو حتى تلك التي تشاركها مع جمهورها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرأة رانيا يوسف في اختيار إطلالتها دفعت الصحافة المصرية لوصفها بأنها "تثير الغرائز"، ما دفع أحد المحامين المصريين لرفع دعوى قضائية ضدها، بالتهمة نفسها بالإضافة إلى اتهامها بأنها "لا تحترم تقاليد المجتمع المصري".

وانطلقت مسيرة رانيا يوسف الفنية في عالم التمثيل عام 1994 عندما أطلت للمرة الأولى من خلال مسلسل "العقاب" ثم فيلم " الناجون من النار"، لتتوالى بعد ذلك إطلالتها.

وقدمت الفنانة المصرية حوالي 20 فيلما أهمها "كبارية" و"واحد صحيح"، وعددا من المسلسلات أبرزها: "عائلة الحاج متولي، الصندوق الأسود، خطوط حمراء، ليلة، الآنسة فرح، وأرض النعام".

وولدت رانيا يوسف في 1 ديسمبر/كانون الأول 1973، وفي ذكرى ميلاد النجمة المصرية ترصد ”الخليج 365” أبرز تصريحاتها وإطلالاتها المثيرة للجدل.





تحدثت رانيا يوسف في كل حوارتها التلفزيونية بجرأة شديدة كما أنها تطلق قنابل في شكل تصريحات، أبرزها في برنامج "قعدة رجاله" الذي قدمه باسل خياط وكريم فهمي وأحمد فهمي".

وصرحت رانيا خلال البرنامج "إنها تلاحظ عدم اهتمام الرجال في مصر بنظافتهم الشخصية ومظهرهم"، مشيرة إلى أن "النظافة لا علاقة لها بالمستوى الاجتماعي، إذ أنها في بيروت ترى رجل المرور (ريحته حلوة، ويشف ويرف"، في إشارة لإعجابها الشديد بالرجل اللبناني.





وخلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا " على قناة on الفضائية المصرية، كشفت تفاصيل تعرضها للتحرش في مكان عام، مؤكدة أنها كانت تريد توقيف بالمتحرش لكنها فشلت، وطالبت بوضع قوانين لعقاب المتحرشين.

كما شنت هجوما عنيفا على الفنانة نادية الجندي، وقالت إنها "كانت تتدخل في حياتها الشخصية، وتشعل الخلافات بينها وطليقها محمد مختار"، مؤكدة أنها لا تشاهد أفلامها, وترى نبيلة عبيد أفضل منها.

وفي برنامج "3 ستات" اعترفت رانيا يوسف بأنها تستخدم الجاز كأحد وسائل العناية بشعرها، لافتة إلي أنها تستخدم ملعقة واحدة فقط منه، وتتحمل رائحته لأنه يقوي بصيلات الشعر.