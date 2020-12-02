شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عبير صبرى بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا من اللون الأسود، وشاركت عبير جمهورها بصور من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها متغزلين فى إطلالاتها.









وفى سياق آخر صورت الفنانة عبير صبرى مشاهدها فى مسلسل "إسعاف يونس" فى ديكور داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تظهر عبير كضيفة شرف خلال الأحداث، والعمل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الكوميدية، وتدور أحداثه حول طبيب يجسده محمد أنور، ولديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل فى قصة حب مع سارة سلامة.

ويعرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية قريبًا بعد انتهاء التصوير مباشرة، حيث يكثف مخرج العمل معتز التونى عدد ساعات التصوير لبدء مراحل المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك فى بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون فى كل حلقة.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة عبير صبرى مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة يسرا والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز وشارك فيه مجموعة من النجوم منهم حلا شيحة وخالد سرحان وبيومى فؤاد وآخرون.