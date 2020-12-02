ماذا حدث في التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع مع إسرائيل ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزه:

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن ملف قضية الفنان المتهم بالتطبيع أصبح حاليًّا يخص لجنة التحقيق التي تتبع اتحاد النقابات الفنية، موضحا أن الموعد المحدد للجلسة سيكون بأول 10 أيام من ديسمبر الجاري.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال منير: "الملف أصبح الآن يخص لجنة التحقيق التي تتبع اتحاد النقابات الفنية، وهي وحدها المسؤولة عن تحديد موعد الجلسة، والتي من المقرر أن تكون خلال الأيام الـ 10 الأولى من ديسمبر الجاري".

من جهته، قال الناقد الفني طارق الشناوي: "كنت أتمنى أن يكون اتحاد النقابات الفنية، حاسماً في تحديده لموعد التحقيق بشكل قاطع، خاصة أنها أصبحت قضية رأي عام، وفي الوقت نفسه يتم وضع ضوابط جديدة لقرار حظر التطبيع الصادر عام 1981، بمحددات ومعايير واضحة للجميع".

وتابع الشناوي: "كنت أنتظر من الفنان الذي تحاصره اتهامات التطبيع أن يكون صاحب المبادرة بسرعة الحضور، والمثول أمام لجنة التحقيق بأسرع وقت، ويوضح ما حدث، نظرا لحساسية القضية، وسبق أن تم توجيه اللوم فقط للمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، بعد مثوله لقرارات اتحاد النقابات الفنية وخضوعه للتحقيق، وشرح ما حدث".

كان الفنان المتهم بالتطبيع، علق مؤخرا، على قرار إيقافه وإحالته للتحقيق، وقال: "أنا بحترم قرار نقابة الممثلين، على الرغم من أني خرجت، ووضحت موقفي، والتطبيع له شروطه، بس واضح إن فيه ناس عايزة تاخذ بنط وطنية على حسابي في ظل هذه المواقف، وبراحتهم محدش هيزايد على حبي لبلدي".