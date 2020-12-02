فيديو| مكسيم خليل يكشف أن والدته فنانة ويهديها جائزته من مهرجان ضيافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أهدى الفنان السوري مكسيم خليل، جائزته بمهرجان ضيافة إلى والدته الفنانة الروسية ستيلا توميلوفيتش.

وقال مكسيم خليل خلال لقائه مع برنامج "The Insider" بالعربي، إن والدته تعمل في مجال الفن منذ أكثر من 40 عامًا، ولكنها لم تنل أي تكريم طوال مشوارها سوى مرة واحدة تقريبا.

وأضاف مكسيم :"ماما أهديكي الجائزة على مجمل أعمالك، شكرا كتير، بحبك".

يذكر أن مكسيم خليل شارك مؤخرا في مسلسل "المنصة" الذي عرض عبر Netflix، وتدور قصة المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية، بشكل جريء.