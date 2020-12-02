ترقب لـ مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تتصارع على نصيب "فستان الليلة"

ارتبط اسم مهرجان القاهرة السينمائي ارتباط مباشرًا وسط الجمهور، بالنجمات التي تظهر لخطف الأنظار، سواء بإطلالة مميزة أو بتصريجات تثير الجدل للمتابعين، ومع إنطلاق فعاليات الدورة الـ 42 للمهرجان مساء اليوم، يظل السؤال مطروحًا من هي صاحبة نصيب "فستان الليلة"، والتي ستخطف الأنظار والحضور.

"فستان المهرجان" مصطلح أطلقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لما يحدث

في كل دورة من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث أنه يتصارع الكثير من الفنانات لخطف الأنظار من خلال

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي، وسط تحديات كبيرة وإجراءات احترازية لضمان سلامة

وتأمين الحضور خلال فعاليات المهرجان في ظل استمرار انتشار وباء كورونا

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كما أنه يقام الحفل بمسرح النافورة المفتوح الذي تم تشييده مؤخرا وشهد فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 29 التي اختتمت الشهر الماضي، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات عليه حتى يتناسب مع فكرة استخدامه كموقع لحفلي الافتتاح والختام بخلاف استغلاله في عرضين يوميا على مدار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.