فيديو.. كارول سماحة تستعد لإطلاق ألبوم للـ"كريسماس"

أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن ألبومها الغنائي الجديد الخاص باحتفالات الكريسماس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت كارول مقطع من كواليس تحضيرات الأالبوم في أحد ستوديوهات التسجيل، وعلقت عليه قائلة:"الميكس في مراحله الأخيرة لأغنية سانتا أغنية لعوبة مليئة بالفرح قريبا من ألبوم الميلادي الجديد كرسماس كارولقريبا على جميع المنصات الإلكترونية".

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وقد طرحت كارول حديثاً، أغنيتها"من سنة لسنة"،

التي حققت أكثر من 11 ألف مشاهدة، وحملت الأغنية الطابع الاحتفالي بليالي رأس السنة، من كلمات:كارول سماحة، ألحان:أدوارد بولا، توزيع: إيليو كلاسي، وتقول كلماتها"من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد هيدي أجمل فرحة منعيشا بالسنة منتخطى المسافات منتلاقى بالأحباب كلنا إيد بإيد هيدي أجمل فرحة منعيشا سوا الوجوه الي عم تضحك أحلام بتتحقق ولاد عم تركض هون وهون لقلوب بتتحنن والناس بتتزين صار الميلاد عنا هون".

طرحت كارول أخيراً، كليب أغنية "Bon Voyage"، الذيحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبرموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

بجانب أغنية "قلبي وقع" التي طرحتها ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب3"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان: يوسف، يان بيريير، توزيع: روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة".

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