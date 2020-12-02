شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: كفاية تنمر وتجريح فى الناس وعلموا ولادكم الرحمة وتقبل الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة نيللى كريم عن غضبها من تفشى ظاهرة التنمر والسخرية من الآخرين خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى، ووجهت نيللى كريم رسالة مقتضبة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، للأسر تطالبهم فيها بتربية الأبناء على القيم السليمة، قائلة: "كفايا تنمر كفاية تجريح فى الناس، علموا ولادكم الرحمة وتقبل الآخر".



نيللى كريم على تويتر

وكانت قد بدأت النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل "دهب" بعد انتهائها من تصوير فيلم "العميل صفر"، للنجم أكرم حسنى، ويعد اسم المسلسل مبدئى وسوف يتم تغييره مع انطلاق التصوير، وحتى الان لم يتم تحديد الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل، وجارى اختيارهم الفترة الحالية.

مسلسل "دهب"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هانى خليفة، والعمل إنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، وتعقد نيللى كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة حالياً للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى تدور أحداثه فى اطار اجتماعى تشويقى، حيث تعود نيللى للأعمال الاجتماعية، بعد أن قدمت العام الماضى مسلسل " بـ 100 وش".

ويعد التعاون الأول أيضاً بين نيللى والمخرج هانى خليفة فى الدراما التليفزيونية، لاسيما أن نيللى قدمت العديد من المسلسلات السنوات الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مع مخرجين آخرين.

نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل بـ 100 وش، وشارك فى بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، اسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.