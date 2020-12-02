شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تعتذر عن الاحتفال بعيد ميلادها وخرق قواعد الإغلاق فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت النجمة ريتا أورا مؤخراً عما بدا منها بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ30 مع مجموعة من أصدقائها داخل لندن، خلال حفل فى أحد المطاعم، حيث كشفت عبر حسابها على موقع إنستجرام عن حزنها الشديد تجاه تصرفها وأبدت تأسفها للجميع، خاصة بعدما كشفت الشرطة الأمر التى حاولت أورا جعله سرياً إلا أن الأمر وصل للشرطة.



ريتا اورا

وكانت خرقت النجمة العالمية ريتا أورا قواعد الإغلاق، حيث أقامت حفلا فخمًا من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ30، وحسب ديلى ميل حضر الحفل 30 شخصًا فى سرية تامة داخل مطعم يُدعى كاسا كروز فى غرب لندن، وتشير التقارير إلى أن المغنية دعت 30 صديقًا إلى المطعم فى Notting Hill، غرب لندن، للاحتفال بهذه المناسبة والذى استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شددت فيه الحكومة مرة أخرى على أهمية الالتزام بالقيود، قبل الإغلاق الوطنى الثانى فى المملكة المتحدة الذى ينتهى فى 2 ديسمبر.

وكانت قد احتفلت النجمة العالمية ريتا أورا بعيد ميلادها الثلاثين وسط إغلاق كورونا فى إنجلترا، حيث استمتعت باحتفال ساحر يوم الخميس الماضى، لتشارك ريتا أورا عددًا كبيرًا من اللقطات المبهجة على Instagram الخاص بها، أثناء احتفالها بعيد استقلال ألبانيا، المعروف أيضًا باسم يوم العلم.



ريتا اورا فى عيد ميلادها