شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تامر حسنى يقدم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى "الدنيا فيلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مهرجان القاهرة السينمائى، النجم تامر حسنى، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يقدم تامر حسنى، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة الشابة منة القيعى والموزع والمنتج الموسيقى اللبنانى الكبير جان مارى رياشى، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

وتعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبي الأغاني الشباب حاليا في مصر، وهي ابنة مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عدلي القيعي، بدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار فى تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم".

وعملت مع نجوم الأغنية الشعبية، مثل رضا البحراوي وعبدالباسط حمودة، واوما واورتيجا، وكتبت مؤخراً أجدد أغنيات أبو "هتيجي هتيجي"، وأغنية تامر حسني الجديدة "ترجعلنا بالسلامة"، المهداة للاعب الأهلي مؤمن زكريا.

يشار إلى أن تامر حسنى من المقرر أن يطرح ألبومه الجديد كاملاً خلال الأيام المقبلة، ويضم 12 أغنية، تعاون فى الألبوم مع العديد من الشعراء ومنهم أحمد المالكى، والملحنين ومنهم مدين وايهاب عبد الواحد، وايضاً الموزعين مثل توما.