شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة توجه رسالة رومانسية لمعز مسعود:" فخورة أنى أكون فى رحلتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى الداعية الإسلامي معز مسعود، معربة عن فخرها الشديد به، بعد تأكيد علاقتهما للجمهور عبر حساباتهم على انستجرام.

ونشرت حلا شيحة مقطع فيديو لمعز مسعود وكتبت قائلة: "لتعارفوا كلام من القلب انا كنت محتاجه اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده و محتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم".

وتابعت "‎الفيديو ده مهم وأنت مهم و مؤثر و أنا عارفة كويس انت ايه و جواك ايه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسة طريق كبير مستنيك و أنا فخورة أنى أكون في رحلتك ".

وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو، عند نشر الداعية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها "شخص مهم أوى".

كما رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة وقتها على الأقاويل التى طالت ابنته حلا عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يترد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.