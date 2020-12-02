مجلة فارايتى تكشف أن حفل تسليم "الأوسكار" سيكون بالحضور الشخصى وليس افتراضيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير أوردته مجلة فارايتي بأن حفل تسليم جوائز الأوسكار لعام 2021 لن يكون حدثا افتراضيا وسيجري تنظيمه كالمعتاد بحضور فعلي.

وأضاف التقرير أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تسلم جوائز الأوسكار أجلت حفل تسليم الجوائز إلى 25 أبريل 2021 عندما تفتح دور السينما من جديد في الربيع بما يسمح بمشاركة المزيد من الأفلام في المسابقة.

وعادة ما يقام حفل تسليم جوائز الأوسكار في مسرح دولبي الذي يضم 3400 مقعد في لوس أنجليس. لكن بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يتضح بعد عدد من سيسمح لهم بالحضور.

ونقل التقرير عن مسؤول دعاية مطلع على الموقف قوله "الأكاديمية قامت بجولة في مسرح دولبي في الفترة الأخيرة لتفقد جميع الخيارات المتعددة".