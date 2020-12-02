شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تتصدر تريند جوجل بعد شائعات إقامة حفل زفافها بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم النجمة "أمينة خليل" قائمة الأكثر تداولا عبر محرك البحث "جوجل" بعد انتشار أنباء عن قرب حفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال عمر طه، وأنه سيتم عقده الجمعة المقبل الموافق 4 ديسمبر الجاري، في أحد فنادق مدينة الجونة، فيما لم تؤكد أمينة الأمر أو تنفيه حتى الوقت الحالي، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم البحث عن أسمها أكثر من ألفي مرة اليوم.

وتستعد الفنانة أمينة خليل لمسلسل جديد بتوقيع الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى، وتناقش فيه قضايا المرأة، وتعقد حاليا جلسات عمل، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

ويعد هذا المسلسل الذى لم يستقر صناعه على اسم نهائى له حتى الآن، هو العمل الأول الذي تنافس به في الدراما الرمضانية بعد إسناد دور البطولة لها، ويعد هذا التعامل في هذا المسلسل هو الثالث لها مع المنتج عبد الله أبو الفتوح، الذي تعاون معها من قبل في مسلسل "ليه لأ"، ومسلسل "قابيل" الذي قام ببطولته محمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج كريم الشناوى.

يذكر أن أمينة خليل قدمت مؤخرا مسلسل «ليه لأ» من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.

وتظهر الفنانة أمينة خليل خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" من بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد، وذلك بشخصية موظفة تعمل فى شركة يملكها بطل العمل ماجد الكدوانى، وتتعرف على الفنان محمد سلام وتتوالى الأحداث حتى يتم خطبتهما، وتتعرض أمينة خليل طوال أحداث الفيلم للكثير من المواقف الكوميدية مع أبطال العمل.